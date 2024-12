Dólar recua com novos leilões do BC e tramitação do pacote fiscal em foco

Com o novo leilão à vista, o BC agora já vendeu 23,77 bilhões de dólares desde a quinta da semana passada, incluindo vendas à vista (16,77 bilhões) e leilões de linha (7 bilhões), em meio à forte desvalorização da moeda brasileira em decorrência dos receios fiscais dos investidores.

O dólar tem obtido fortes ganhos no mercado brasileiro desde o duplo anúncio pelo governo no fim de novembro de um pacote fiscal e de um projeto de reforma do Imposto de Renda.

Mais recentemente, agentes financeiros também vinham temendo a possibilidade de o pacote fiscal não ser aprovado pelo Congresso até o fim do ano. O avanço das medidas do Congresso nos últimos dias, portanto, era outro fator de otimismo para os investidores neste pregão, ainda que vários pontos dos textos tenham sofrido desidratação ao longo da tramitação, o que reduzirá a economia potencial para o governo.

A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira o projeto de lei que limita o aumento real do salário mínimo, além de alterar regras de acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), concluindo a votação de todos os três textos que compõem o pacote fiscal.

O Senado, por sua vez, aprovou, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição (PEC) do pacote, com medidas para diminuir gradativamente o grupo que pode receber o abono do PIS/Pasep e limitações aos supersalários.

Mais cedo na quinta-feira, o Senado havia aprovado o projeto que impõe travas para o crescimento de despesas com pessoal e incentivos tributários em caso de déficit primário. Agora resta a votação do projeto que limita o aumento real do salário mínimo.