EDP e CCR fecham acordo de fornecimento de energia solar para rodovias de SP

A expectativa da CCR é alcançar uma economia anual de cerca de 160 mil reais, além de evitar emissão de 56,19 toneladas de dióxido de carbono por ano.

"Como um dos 50 maiores consumidores de energia do país, ampliar a participação de fontes renováveis em nossa matriz é um pilar central em nossa estratégia de redução da pegada de carbono das nossas operações", disse o vice-presidente de Sustentabilidade, Riscos e Compliance da CCR, Pedro Sutter.

O grupo de infraestrutura disse que encerrará 2024 já tendo batido a meta de ter 100% de seus ativos de mobilidade urbana, rodovias e aeroportos abastecidos por energia elétrica de fonte renovável, um ano antes em relação ao compromisso anunciado ao mercado.

Já para a EDP, o negócio segue a estratégia de crescimento na geração solar distribuída, modalidade que tem oferecido mais oportunidades no momento do que a geração centralizada, em grandes usinas, conforme apontou o CEO para América do Sul em conversa recente com jornalistas.

No mês passado, a companhia de origem portuguesa anunciou a compra de 16 novas usinas solares distribuídas do grupo Tangipar nos Estados da Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, com capacidade instalada total de 44,3 megawatts-pico (MWp).

(Por Letícia Fucuchima)