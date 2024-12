Haddad diz que impacto do pacote fiscal foi preservado no Congresso e defende rotina de revisão de gastos

Em relação às críticas de que o pacote seria insuficiente, ele afirmou que o governo achou melhor enviar logo um conjunto de ações já "pacificadas" do que seguir em negociação e apenas apresentar iniciativas no próximo ano, o que geraria mais incertezas. Para ele, propostas apresentadas "sempre serão insuficientes porque tem muita coisa para fazer".

Nesta semana, o Congresso aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e os dois projetos de lei do pacote fiscal, mas fez ajustes nos textos.

As medidas incluem travas para despesas com pessoal e incentivos tributários caso o governo registre déficit fiscal, autorização de uso de recursos de alguns fundos para abater a dívida pública, restrição do público alvo do abono salarial e do benefício de prestação continuada e limitação do ritmo de reajuste do salário mínimo, entre outro pontos.

No entanto, durante a tramitação, trechos das medidas foram afrouxados. Em um deles, que busca combater supersalários no serviço público, os parlamentares tornaram mais fácil uma eventual aprovação de exceções que poderão ser pagas acima do teto remuneratório do funcionalismo.

Também houve uma redução do volume de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) que o governo poderá redirecionar para a educação em tempo integral -- o que também diminui o fôlego que o Orçamento tradicional da educação ganharia.

Apesar das desidratações, Haddad afirmou que outros pontos das medidas foram endurecidos e vão gerar uma economia maior, mas não detalhou esses dispositivos.