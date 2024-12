Trump quer que UE compre mais petróleo e gás dos EUA ou terá de pagar tarifas

(Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que a União Europeia poderá enfrentar tarifas se o bloco não reduzir seu déficit crescente com os EUA, fazendo grandes negócios de petróleo e gás com a maior economia do mundo.

A UE já está comprando a maior parte das exportações de petróleo e gás dos EUA, de acordo com dados do governo americano, e não há volumes adicionais disponíveis no momento, a menos que o país aumente a produção ou os volumes sejam redirecionados da Ásia -- outro grande consumidor de energia dos EUA.

"Eu disse à União Europeia que eles devem compensar seu enorme déficit com os Estados Unidos por meio da compra em larga escala de nosso petróleo e gás", disse Trump em uma publicação no Truth Social.