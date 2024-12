Walmart diz que não deve cumprir metas de mudança climática para 2025 e 2030

Apesar de ter uma pegada de carbono menor por unidade de vendas em comparação com fabricantes e processadores de alimentos mais poluentes, o Walmart está enfrentando algumas dificuldades para reduzir as emissões devido à abertura de mais lojas e ao envio de mercadorias.

O Walmart citou três fatores impulsionadores do aumento das emissões em 2023: a poluição causada pelo envelhecimento dos equipamentos de refrigeração, as emissões de combustível do transporte e a desaceleração da expansão da energia renovável em relação ao crescimento de seus negócios.

(Reportagem de Pooja Menon em Bengaluru)