Ação do IRB(Re) dispara e pode quebrar em dezembro sequência de perdas mensais

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As ações do IRB(Re) disparavam cerca de 11% nesta quinta-feira, registrando máximas desde meados de novembro e buscando quebrar a sequência de três meses no vermelho, em pregão com liquidez reduzida na bolsa paulista.

No pano de fundo das negociações, estão números de outubro divulgados pela resseguradora no final da sexta-feira e relatório do BTG Pactual na segunda-feira citando a ação como uma das suas melhores apostas para 2025.