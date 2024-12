Brasil perde US$11,6 bi na última semana e acumula saída de US$18,4 bi em dezembro

Para dar conta da demanda, o BC havia realizado na quinta-feira leilões com oferta de 8 bilhões de dólares e na sexta-feira, intervenções de 7 bilhões de dólares.

Contando com operação realizada na manhã desta quinta-feira pós-Natal, o BC já vendeu um total de 30,77 bilhões de dólares para o mercado desde o início do mês, considerando leilões à vista e de linha (venda de moeda com compromisso de recompra no futuro). Ainda assim, o dólar acumula valorização de 17 centavos de real no mês até o momento.

Tradicionalmente, o fim de ano é um período de remessas de dólares ao exterior por parte de empresas e fundos, o que eleva a demanda -- e a cotação -- da moeda. Assim, os leilões do BC buscam suprir a demanda, suavizando a volatilidade.

Porém, a desconfiança do mercado na política fiscal do governo tem sido um fator adicional de pressão de alta para o dólar ante o real neste fim de ano, assim como as preocupações em torno da futura presidência de Donald Trump nos Estados Unidos.