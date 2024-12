Dólar cai ante real após BC vender US$3 bilhões em leilão

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar se mantinha em baixa ante o real nesta quinta-feira após o Banco Central vender ao mercado 3 bilhões de dólares em leilão à vista realizado no início da sessão, enquanto no exterior a moeda norte-americana tinha sinais mistos ante as demais divisas.

Às 10h26, o dólar à vista cedia 0,10%, a 6,1862 reais na venda. Na B3, o dólar para janeiro -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro -- caía 0,15%, aos 6,1955 reais.

Em operação anunciada na noite de segunda-feira, o BC vendeu nesta manhã 3 bilhões de dólares ao mercado, elevando para 30,77 bilhões o total de leilões realizados desde que a instituição passou a intervir, há duas semanas, no mercado de câmbio. Esta conta inclui tanto as operações à vista quanto os leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra).