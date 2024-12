Japão diz que economia deve registrar 1º hiato do produto positivo em 7 anos

Com a força de trabalho do Japão em um patamar de cerca de 69 milhões de trabalhadores, é provável que a escassez de mão de obra restrinja a oferta, disse o Escritório do Gabinete.

O hiato do produto do Japão entrou em território negativo no ano fiscal de 2019, caindo para -4,5% no ano fiscal de 2020, durante a pandemia.

Esse é um dos dados que o Banco do Japão observa atentamente para determinar se a economia está expandindo com força suficiente para impulsionar um aumento da inflação conduzido pela demanda.

O Escritório do Gabinete espera que o aumento do índice geral de preços ao consumidor, que inclui os preços dos alimentos frescos, desacelere para 2% no próximo ano fiscal, em comparação aos 2,5% deste ano.

(Reportagem de Toshifumi Takemoto e Makiko Yamazaki)