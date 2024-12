Minério de ferro recua com enfraquecimento do consumo de aço na China

Por Amy Lv e Colleen Howe

BEIJING (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, revertendo os ganhos anteriores, com o enfraquecimento do consumo de aço atenuando um sentimento positivo enquanto investidores estão ávidos por pistas sobre os detalhes do estímulo antecipado do principal consumidor, a China.

O contrato do minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian, da China, encerrou as negociações diurnas em queda de 0,06%, a 776,5 iuanes (106,38 dólares) a tonelada métrica. No início da sessão, atingiu 787 iuanes, seu maior valor desde 18 de dezembro.