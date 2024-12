Conheça a Jinjiang, empreiteira da BYD, acusada no Brasil por trabalho análogo à escravidão

De capital privado, a Jinjiang -- o nome significa "artesão de ouro" -- foi fundada em 2002 e está qualificada para prestar serviços de construção de propriedades. Sua sede fica em Shenzhen, a cidade no sul da China que também abriga a BYD.

O Sichuan College of Architectural Technology publicou nas redes sociais em 2021 que a Jinjiang tinha uma equipe de 1.500 funcionários e uma receita anual de 3 bilhões de iuanes (equivalente a 400 milhões de dólares).

A Jinjiang é controlada pelo presidente Ma Jianwei, cujas informações pessoais não estão disponíveis, de acordo com os registros do banco de dados de empresas chinesas Tianyancha.

TRABALHO PARA A BYD

Além da fábrica no Brasil, a Jinjiang trabalha na construção de fábricas da BYD em toda a China, em cidades como Changzhou, Yangzhou e Hefei, de acordo com os registros do Tianyancha e de anúncios de emprego em sites e redes sociais chinesas.

A Jinjiang estava procurando trabalhadores para a construção das fábricas da BYD em Xian, Shaanxi e Zhengzhou, de acordo com anúncios de emprego de recrutadores no aplicativo de mensagens WeChat no mês passado.