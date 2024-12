Taxas longas sobem e curtas caem com mercado de olho em dados de inflação e emprego

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 15,26%, ante 14,965% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 15,03%, em alta de 32 pontos-base ante 14,712%.

No exterior, o dia foi de certa volatilidade para os rendimentos dos Treasuries, mas eles se mantiveram em alta na ponta longa durante a maior parte do dia, o que dava suporte às taxas dos DIs no Brasil.

Mas o destaque do dia foram os dados locais divulgados pela manhã.

O IBGE informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação oficial, subiu 0,34% em dezembro, após alta de 0,62% no mês anterior.

“O IPCA-15 de dezembro veio abaixo da nossa expectativa e do consenso do mercado, com surpresa baixista em passagem aérea, possivelmente com alguma devolução do resultado mais alto na leitura de novembro”, comentou a economista Luciana Rabelo, do departamento de pesquisa macroeconômica do Itaú, em análise enviada a clientes.

“Apesar dessa surpresa baixista, o qualitativo seguiu piorando na margem (mais do que o esperado), com aceleração em serviços subjacentes, refletindo altas maiores do que o projetado em alimentação fora do domicílio e cinema, além dos grupos mais ligados à atividade econômica que seguiram rodando em patamar alto”, acrescentou.