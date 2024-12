Dino libera parte de emendas de comissão bloqueadas, mas reitera cobrança por ajustes

"Ao examinar as Petições apresentada pela Câmara dos Deputados no dia 27 de dezembro, às 19h50, verifico o ápice de uma balbúrdia quanto ao processo orçamentário - certamente inédita", escreveu o ministro.

As seguidas decisões de Dino sobre o pagamento de emendas parlamentares sem transparência têm irritado a Câmara dos Deputados e tensionado a relação do Legislativo com o Executivo, com parlamentares ameaçando não votar medidas importantes para a agenda do governo.

Um parecer da AGU e uma portaria interministerial driblaram parte dos impedimentos colocados pelo STF e o governo liberou mais de 8 bilhões de reais para facilitar a aprovação do pacote fiscal este mês.

(Por Isabel Versiani)