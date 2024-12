Acenos de Lula a Galípolo deixam mercados em alerta sobre futuro da política monetária

Uma das sombras sobre o futuro remonta à gestão de Alexandre Tombini, último presidente do BC nomeado por um governo do Partido dos Trabalhadores (PT). Sob sua batuta, o Copom reduziu e manteve os juros em valores historicamente baixos no final de 2012, mesmo com a inflação se distanciando da meta oficial.

Muitos economistas ainda criticam Tombini por ceder à pressão da então presidente Dilma Rousseff pela manutenção dos juros em patamares artificialmente baixos, um episódio que se somou a outros desequilíbrios econômicos do Brasil à época, levando a maior economia da América Latina a mais tarde enfrentar uma recessão histórica.

Aliados de Lula preferem destacar sua relação com Henrique Meirelles, que liderou o BC durante os dois primeiros mandatos do presidente, ajudando a pavimentar o caminho para um boom econômico. Meirelles disse à Reuters estar confiante de que Lula respeitará a independência do BC como já fez durante a sua gestão.

"Eu acredito que pode acontecer o mesmo com o Galípolo -- se é bom para o país, é bom para o governo. E à medida que Lula confie nisso, as relações tendem a ficar, digamos, menos tensas", ele disse por telefone, acrescentando que o maior temor dos investidores está hoje ligado à crescente dívida pública do país.

O Tesouro prevê que a dívida bruta do Brasil subirá 10 pontos percentuais no atual mandato de Lula, atingindo 81,7% do PIB em 2026, um nível considerado excessivamente alto na comparação com outras economias emergentes.

A menos de dois anos da próxima eleição, auxiliares têm dito que Lula tem se mostrado impaciente com obstáculos ao crescimento econômico, incluindo juros altos, diante da sua determinação em consolidar um legado visto como positivo pelo povo.