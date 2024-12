Dino rejeita recurso do Senado e mantém bloqueio de parte das emendas de comissão

No domingo, Dino flexibilizou determinação anterior de bloqueio de 4,2 bilhões de reais em emendas de comissão, admitindo a execução das despesas empenhadas até 23 de dezembro, data em que ele havia suspendido esses pagamentos.

No parecer, no entanto, a AGU se manifestou sobre uma "interpretação mais segura" da decisão do ministro do STF e sugere não executar por enquanto as emendas de comissão aos parlamentares.

"No documento, a AGU determina que seja adotada a interpretação mais segura da decisão, no sentido de que, ao menos até posterior nova decisão judicial, não fiquem autorizados os repasses relativos a emendas de comissão objeto do Ofício nº 1.4335.458/2024, ainda que empenhados anteriormente a 23/12 e ainda que destinadas à área da saúde", afirmou a AGU, em comunicado.

Segundo a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, dos 4,2 bilhões de reais das emendas de comissão, até o dia 23 de dezembro foram empenhados 1,775 bilhão de reais nos termos da decisão anterior de Dino. Entre os recursos empenhados, estão 441 milhões de reais para o Ministério do Turismo, 335,1 milhões de reais para a pasta das Cidades e 330,2 milhões de reais para a Saúde.

O impasse sobre a adoção de regras de transparência para o empenho e a execução de emendas recentemente tem oposto as cúpulas dos Três Poderes e quase inviabilizou a aprovação do pacote de contenção de gastos públicos pelo Congresso.