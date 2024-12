Órgão regulador interbancário da China discute riscos no mercado de títulos com investidores

XANGAI (Reuters) - O órgão regulador do mercado interbancário da China discutiu os riscos de investir no mercado de títulos durante conversas com investidores, informou a instituição em um comunicado nesta segunda-feira.

A Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro disse que os participantes da reunião notaram um rápido declínio nos rendimentos dos títulos devido a uma grande entrada de fundos no mercado este ano, expondo os investidores aos riscos da taxa de juros.

Alguns participantes disseram que o mercado de títulos de renda fixa tem precificado de forma excessiva as expectativas de uma política monetária frouxa para o próximo ano, de acordo com declarações da associação.