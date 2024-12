Produção de petróleo dos EUA atinge recorde em outubro, apontam dados da EIA

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - A produção de petróleo dos EUA aumentou 260.000 barris por dia (bpd) em outubro em relação ao mês anterior, atingindo o recorde de 13,46 milhões de bpd, com a demanda nos níveis mais altos desde a pandemia, mostraram dados da Administração de Informações sobre Energia dos EUA na terça-feira.

A produção de petróleo dos EUA cresceu rapidamente este ano, à medida que as operações de perfuração se tornaram mais eficientes no país, mesmo com os temores de excesso de oferta pesando sobre os preços da commodity em meio a um crescimento da demanda mais fraco do que o esperado, especialmente na China, a principal nação importadora de petróleo.