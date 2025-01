China deve importar recorde de minério de ferro em 2025 apesar de redução da demanda por aço

A maior importação será impulsionada principalmente pelo aumento da oferta dos principais produtores, incluindo Austrália e Brasil, disseram as fontes, já que as mineradoras estão procurando vender minério antes que o gigante projeto de Simandou inicie operação no final deste ano e inunde o mercado com nova oferta do insumo.

A expectativa é de que os preços do minério de ferro caiam para entre 75 e 120 dólares a tonelada em 2025, segundo a pesquisa, em comparação com 88 a 144 dólares a tonelada em 2024, de acordo com dados da consultoria Steelhome.

"Nosso cenário básico pressupõe um superávit moderado em 2025 e a manutenção dos preços em torno de 95-100 dólares/t", disse Myles Allsop, diretor de mineração do UBS na região EMEA.

A fraqueza do setor siderúrgico, que consome a maior parte do minério de ferro, significa que as importações provavelmente aumentarão os estoques dos portos chineses para até 170 milhões de toneladas em 2025, disseram os analistas. Os estoques já aumentaram 28,3% em relação ao ano anterior, chegando a 146,85 milhões de toneladas em 27 de dezembro.

A China, que compra mais de dois terços das cargas marítimas globais, importou 1,124 bilhão de toneladas de minério de ferro nos primeiros 11 meses de 2024, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior, mesmo com a queda de 2,7% na produção de aço bruto no mesmo período.

O aumento das importações mostra que os comerciantes e fornecedores ainda esperam que a demanda chinesa por minério de ferro permaneça resiliente nos próximos anos, apesar da persistente fraqueza do setor imobiliário.