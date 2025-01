Dólar recua na primeira sessão de 2025 com ajustes e alta do petróleo

Na B3, às 17h15, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,11%, a 6,197 reais na venda.

No início do pregão, o dólar chegou a acumular ganhos ante o real, à medida que os investidores renovavam os receios com o cenário fiscal brasileiro e, ao mesmo tempo, reagiam à força da divisa dos EUA no exterior, que refletia novos dados da maior economia do mundo.

O Departamento de Trabalho dos EUA informou que os pedidos de auxílio-desemprego tiveram uma queda inesperada na última semana, chegando a 211.000, de 220.000 anteriormente. Economistas consultados pela Reuters projetavam 222.000 pedidos.

O resultado forneceu um novo sinal de que o mercado de trabalho dos EUA, apesar de estar desacelerando gradualmente, continua resiliente, muito por conta dos baixos números de demissões, uma vez que os empregadores têm procurado manter os funcionários contratados após a pandemia da Covid-19.

Com isso, os agentes financeiros consolidaram as apostas de que o Federal Reserve reduzirá o ritmo de afrouxamento monetário neste ano, em meio a uma inflação ainda acima da meta de 2% e de uma economia sólida, com operadores colocando 89% de chance de que os juros fiquem inalterados na reunião de janeiro.

Juros elevados nos EUA mantêm os rendimentos dos Treasuries em patamares altos, o que favorece o dólar ao atrair investidores estrangeiros para o país.