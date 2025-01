Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm queda inesperada

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu de forma inesperada na semana passada, apontando para baixas demissões no final de 2024, o que é consistente com um mercado de trabalho saudável.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 9.000, para 211.000 com ajuste sazonal, na semana encerrada em 28 de dezembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 222.000 pedidos para a última semana.

Os pedidos tendem a ser voláteis no final do ano. No entanto, em meio à volatilidade, eles têm permanecido consistentes com um mercado de trabalho que está desacelerando de forma constante em um ritmo que não sinaliza uma deterioração das condições econômicas.