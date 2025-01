Setor industrial dos EUA melhora em dezembro com produção e novos pedidos, mostra ISM

WASHINGTON (Reuters) - O setor industrial dos Estados Unidos ficou mais próximo de voltar a se expandir em dezembro, com a produção se recuperando e o volume de novos pedidos crescendo ainda mais, embora as fábricas tenham enfrentado preços mais altos para os insumos no final do ano.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta sexta-feira que seu PMI de manufatura subiu para 49,3 no mês passado, a leitura mais alta desde março, de 48,4 em novembro.

Uma leitura do PMI abaixo de 50 indica contração no setor industrial, que responde por 10,3% da economia norte-americana. Dezembro foi o nono mês consecutivo em que o PMI permaneceu abaixo do limite de 50. Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI permaneceria inalterado em 48,4.