Dólar cai mais de 1% após notícia de que governo Trump pode moderar tarifas

Operador ouvido pela Reuters pontuou que a liquidez também seguia limitada em função do início de ano, quando muito agentes seguem fora dos negócios, em férias. Sintoma disso, o dólar para fevereiro registrava pouco mais de 205 mil contratos negociados no fim da tarde -- um montante normalmente atingido ainda no início da tarde, em dias normais.

Pela manhã, de volta das férias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou, após o encontro, que não há discussão no governo que envolva mudanças no regime cambial ou aumento de impostos para conter a saída de dólares do país.

"Nós tivemos um estresse no final do ano passado, no mundo todo, tivemos um estresse também no Brasil. Hoje mesmo o presidente eleito dos Estados Unidos deu declarações moderando determinadas propostas feitas ao longo da campanha, é natural que as coisas se acomodem", disse Haddad. "Mas não existe discussão de mudar regime cambial no Brasil, nem de aumentar imposto com esse objetivo", acrescentou.

Às 17h06, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,67%, a 108,230.