Dólar recua em linha com emergentes na abertura antes de nova série de dados

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuava frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira, em linha com as fortes perdas em mercados emergentes, com os investidores se posicionando para uma semana repleta de dados, incluindo números de inflação no Brasil e de emprego nos Estados Unidos.

Às 9h04, O dólar à vista caía 0,75%, a 6,1369 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,72%, a 6,170 reais.