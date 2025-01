Haddad diz que boa integração do governo é importante para que leis produzam efeito rápido

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, após reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é importante que as diferentes áreas do governo estejam bem integradas para garantir que as leis aprovadas façam efeito rapidamente.

"A gente aprovou um conjunto de medidas no final do ano que precisam ter consequência. A Casa Civil coordena todo o governo e é importante que nós estejamos bem integrados para fazer com que essas leis produzam resultados no menor espaço de tempo possível", disse Haddad em entrevista a jornalistas no ministério após a reunião.

Costa disse ainda que a pasta se prepara para editar as portarias e decretos necessários para as medidas votadas no Congresso Nacional e também que está sendo organizada uma reunião ministerial para a segunda quinzena de janeiro.