Ibovespa sobe com esperanças de tarifas mais moderadas nos EUA

Em Wall Street, os principais índices acionários encerraram sem direção comum, com altas para o Nasdaq e o S&P 500, impulsionados também por uma valorização das ações de semicondutores, mas Dow Jones perto da estabilidade.

O dia marcou ainda a entrada em vigor da nova carteira teórica do Ibovespa, que adiciona as ações da Marcopolo e da Porto Seguro enquanto retira os papéis da Eztec e da Alpargatas. Ela permanece em vigor até 2 de maio.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 4,49%, principal contribuição positiva para o Ibovespa, em dia de destaque para bancos, enquanto BRADESCO PN avançou 1,96%, SANTANDER BRASIL UNIT ganhou 2,48% e BANCO DO BRASIL ON valorizou-se 0,93%. Ainda no setor, BTG PACTUAL UNIT encerrou com alta de 3,6%, tendo como pano de fundo notícia publicada no jornal O Globo de que a empresa anunciará nesta semana a compra da unidade brasileira do banco suíço Julius Baer em uma transação de cerca de 1 bilhão de reais.

- VALE ON caiu 1,28%, acompanhando sessão de queda para os preços do minério de ferro na China. O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com perda de 2,21%, a 751,5 iuanes (102,54 dólares) a tonelada, fechando no nível mais fraco desde 19 de novembro.

- PETROBRAS PN perdeu 0,47%, na esteira do declínio de 0,27% do petróleo Brent, a 76,30 dólares por barril. A estatal lançou nesta segunda-feira sua primeira chamada pública para a aquisição de biometano, à medida que busca incentivar o mercado do insumo renovável. Ainda no setor, BRAVA ENERGIA ON perdeu 0,22%, embora PRIO ON tenha avançado 0,89%. A Prio, ao comunicar alteração de participação acionária relevante na sexta-feira, disse que o Goldman Sachs detém 4,95% em posição de derivativos na empresa.