Mercado vê Selic mais alta neste ano, com inflação maior em 2025 e 2026

Em dezembro, o Copom decidiu acelerar o ritmo de aperto nos juros ao elevar a taxa Selic em 1 ponto, em decisão unânime de sua diretoria.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda um aumento na projeção para o IPCA em 2025, agora com alta de 4,99% -- acima do teto da meta perseguida pelo BC --, ante 4,96% há uma semana. Em 2026, o avanço do índice foi estimado a 4,03%, acima dos 4,01% projetados anteriormente.

Para 2024, é esperado que a inflação atinja 4,89%, segundo a mediana dos analistas, abaixo dos 4,90% previstos na semana anterior.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

As alterações nas projeções para a Selic e para a inflação ocorrem mesmo após uma semana de agenda vazia e falta de notícias, com as novas projeções indicando que o pessimismo do mercado em relação à economia brasileira, como demonstrado nos últimos meses do ano passado, deve permanecer.

A principal preocupação dos agentes financeiros segue sendo a trajetória das contas públicas, particulamente após o anúncio no fim de novembro de um projeto de reforma do Imposto de Renda pelo governo que ofuscou a apresentação de medidas de contenção de gastos.