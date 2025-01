Minério de ferro cai com produção mais fraca de metais na China

"Com o início do feriado do Ano Novo Chinês em apenas quatro semanas, a estocagem de minério de ferro antes do feriado dará algum suporte aos preços da matéria-prima neste mês", disse a consultoria chinesa Mysteel.

"Mas os preços do minério enfrentarão pressão baixista, já que o declínio sazonal na produção de metal quente nas usinas levará a um lento reabastecimento de minério."

A produção das siderúrgicas chinesas de alto-forno continuou a declinar de forma constante, impulsionada pelo aumento das paradas para manutenção, já que o Ano Novo Chinês está se aproximando, acrescentou a Mysteel.

Enquanto isso, a oferta global de minério de ferro esteve recentemente em nível alto, impulsionada pelos embarques das minas australianas, disse a consultoria chinesa Hexun Futures.

A duas semanas do início do segundo mandato de Trump na presidência dos EUA, as preocupações dos investidores com a capacidade de Pequim de reanimar a economia fizeram com que o iuan e os mercados de ações da China registrassem perdas na segunda-feira.

No mês passado, a atividade de serviços do país expandiu-se devido à demanda doméstica mais forte, mas os pedidos do exterior diminuíram em meio aos crescentes riscos comerciais para a economia.