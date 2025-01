Índices de Wall St atingem máximas de uma semana após reportagem sobre tarifas de Trump

No entanto, Trump posteriormente refutou a matéria.

Os fabricantes de automóveis são considerados os mais vulneráveis às tarifas impostas aos parceiros comerciais dos EUA, devido às suas vastas cadeias de suprimentos.

No período que antecede a posse de Trump em 20 de janeiro, os investidores estão buscando informações sobre suas medidas, que são vistas como benéficas para o mundo corporativo e para a economia dos EUA.

Nove dos 11 setores do S&P 500 avançavam, com as ações de tecnologia liderando os ganhos, com alta de 1,6%.

Os fabricantes de chips eram impulsionados pelo plano da Microsoft de investir 80 bilhões de dólares para desenvolver data centers habilitados para IA, bem como pela previsão da Foxconn - que superou a receita do quarto trimestre.

A Nvidia ganhava 3,5%, a Advanced Micro Devices acrescentava 2,8% e a Micron Technology subia 9,6%.