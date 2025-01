Consumidores da zona do euro elevam expectativas de inflação em novembro, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - As famílias da zona do euro elevaram suas expectativas de inflação em novembro, segundo uma pesquisa do Banco Central Europeu divulgada nesta terça-feira, sugerindo que anos de inflação alta ainda estavam pesando sobre o psicológico das pessoas.

O BCE tem cortado constantemente as taxas de juros depois de reduzir o aumento dos preços para um pouco acima de sua meta de 2%, mas alguns dos indicadores mais recentes, incluindo os dados da inflação alemã na segunda-feira, sugerem que a batalha pode ainda não ter terminado.

Em novembro, a mediana na Pesquisa de Expectativas do Consumidor do BCE apontava expectativa de alta dos preços de 2,6% nos 12 meses seguintes, em comparação com 2,5% em outubro, marcando o segundo aumento consecutivo.