Cortes de juros por bancos centrais em dezembro levam afrouxamento de 2024 a nível histórico

Por Karin Strohecker e Sumanta Sen

LONDRES (Reuters) - Em dezembro do ano passado, os principais bancos centrais do mundo realizaram seu maior esforço de afrouxamento monetário desde a pandemia da Covid-19, com os cortes mais recentes tornando o movimento de 2024 o maior em 15 anos, à medida que as autoridades se preparam para tempos incertos.

Entre os bancos centrais que supervisionam as 10 moedas mais negociadas, cinco dos nove que se reuniram em dezembro reduziram a taxa de juros.