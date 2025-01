Dólar recua ante o real com otimismo por planos tarifários dos EUA e à espera de dados

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,14%, a 108,160.

A alta dos preços do petróleo nesta sessão também ajudava a impulsionar moedas de mercados emergentes, uma vez que favorece países exportadores da commodity, como o Brasil.

Os agentes financeiros analisarão mais tarde, às 12h, dados de vagas de emprego em aberto nos EUA para o mês de novembro, em busca de indícios sobre o estado do mercado de trabalho no país que ajudem na projeção da trajetória da taxa de juros do Fedreral Reserve.

Operadores têm apostado que o banco central norte-americano manterá os juros inalterados na reunião deste mês, reduzindo o ritmo do afrouxamento monetário iniciado no ano passado, em meio a uma economia resiliente e uma inflação ainda acima da meta de 2%.

Na cena doméstica, o IBGE informou mais cedo que os preços ao produtor no Brasil passaram a subir 1,23% em novembro diante da pressão dos preços dos alimentos.

O foco do mercado nacional deve se voltar novamente para o cenário fiscal brasileiro nas próximas semanas, segundo analistas, uma vez que os investidores ainda demonstram receios com o compromisso do governo em equilibrar as contas públicas.