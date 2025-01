Haddad diz que governo fechou 2024 com déficit fiscal de 0,1% do PIB e segue avaliando novas medidas

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal encerrou 2024 com um déficit primário de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acrescentando que o governo segue estudando novas iniciativas para sanear as contas públicas embora não goste do selo "pacote fiscal".

Em entrevista à GloboNews, Haddad afirmou que o déficit de 2024 deve alcançar 0,37% do PIB se considerados os gastos do governo com a calamidade provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, mas essas despesas não são computadas para efeito de cumprimento da meta.

Caso o dado seja confirmado, o governo terá cumprido a meta fiscal de 2024, que prevê déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para mais ou para menos. O dado oficial do resultado primário do ano ainda não foi divulgado.