Ibovespa tem segundo pregão de alta com apoio de Petrobras e bancos

- ULTRAPAR ON subiu 3,66%, após o JPMorgan elevar a recomendação do papel para "overweight", mencionando um valuation atrativo de 4,9 vezes o valor da empresa pelo Ebitda (EV/Ebitda) esperado para 2025. A ação caiu mais de 30% em 2024. "Na nossa visão, esse movimento foi exagerado e vemos a Ultrapar como uma oportunidade de investimento atraente", disseram os analistas do JPM em relatório nesta terça-feira.

- VALE ON perdeu 0,97%, diante do recuo nos preços futuros do minério de ferro, que foram pressionados pelo aumento dos estoques do ingrediente de fabricação de aço e pela decepção com a falta de mais estímulos monetários na China. Pela manhã, a mineradora anunciou que assinou um memorando de entendimentos com a sueca GreenIron para explorar projetos de descarbonização da cadeia de suprimentos de mineração e metais no Brasil e na Suécia.

- SABESP ON ganhou 1,33%, a 89,24 reais, ampliando a alta da sessão anterior. Analistas do BofA têm preço-alvo de 116 reais para a ação (versus 115 reais antes) e os do UBS BB fixaram o preço-alvo em 118 reais (de 121 reais anteriormente), conforme relatórios dos bancos divulgados na véspera.

- HAPVIDA ON disparou 9,17%, liderando os ganhos percentuais do Ibovespa, seguida por AUTOMOB ON, uma fusão da Vamos Concessionárias com a Automob, que subiu 6,06%. O papel da Hapvida acumulou queda de quase 50% em 2024, enquanto a Automob, nova empresa do grupo Simpar, fez sua estreia na bolsa em dezembro.

- AZUL PN caiu 2,33%, em movimento de ajuste após fechar com alta superior a 14% na sessão anterior, diante de renegociação de débitos com a União. No setor, GOL PN, que não pertence ao Ibovespa, recuou 1,27%, também depois de um salto de mais de 13% na segunda-feira.

