Ibovespa sobe em segundo dia de recuperação; BTG é destaque

Mesmo com Trump refutando a matéria posteriormente, o bom humor nos ativos globais continuou.

Nesta terça-feira, as atenções dos agentes financeiros seguem voltadas para a maior economia do mundo, à espera dos números sobre vagas de emprego em aberto para o mês de novembro e da pesquisa do ISM sobre o setor de serviços em dezembro, ambos previstos para às 12h.

No Brasil, o foco recai sobre as reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros ao longo do dia, novos dados econômicos e entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à GloboNews, às 13h30.

No retorno de suas férias, na véspera, Haddad disse que não há discussão no governo que envolva mudanças no regime cambial ou que passe por aumento de impostos para conter a saída de dólares do país. No mesmo dia, pesquisa Focus, do Banco Central, mostrou que analistas esperam uma Selic mais alta neste ano, com inflação maior em 2025 e 2026.

"O mercado está atento ao leilão de títulos do Tesouro, o primeiro de 2025, que pode dar pistas sobre a trajetória dos juros futuros no Brasil", acrescentou o analista-chefe da Terra Investimentos, Régis Chinchila, em comentários.

Segundo o analista, os investidores seguem aguardando os próximos dados e declarações que possam dar um rumo mais claro aos mercados.