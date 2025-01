STOXX 600 tem leve alta com ganhos em setores industrial e financeiro

Por Nikhil Sharma e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa tinha leve alta nesta terça-feira, com os ganhos das ações do setor industrial e de serviços financeiros superando as perdas do setor de saúde, com o foco em dados de inflação do continente.

O STOXX 600 subia 0,24, a 514,27 pontos.