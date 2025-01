Taxas dos DIs passam a subir na reta final com Treasuries e realização de lucros

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para julho de 2025 -- um dos mais líquidos no curtíssimo prazo -- estava em 14,025%, ante o ajuste de 14,021% da sessão anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 15,01%, ante o ajuste de 14,994%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,92%, ante 14,815% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,69%, ante 14,576%.

Durante a maior parte do dia as taxas dos DIs -- em especial os contratos até janeiro de 2028 -- sustentaram perdas firmes, com investidores dando continuidade ao movimento recente de retirada de prêmios.

“Aqui a gente vem na contramão do exterior, onde as taxas sobem, porque tínhamos um excesso de prêmios em nossa curva de juros. O que ajudou a dar continuidade a este movimento foram as falas do (ministro da Fazenda, Fernando) Haddad, reforçando o compromisso com medidas de contenção de gastos”, afirmou durante a tarde Rafael Sueishi, head de renda fixa da Manchester Investimentos, em um momento em que as taxas dos DIs ainda oscilavam no território negativo.

Em entrevista à GloboNews, Haddad disse que o governo encerrou 2024 com um déficit primário de apenas 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), acrescentando que novas iniciativas para sanear as contas públicas seguem sendo estudadas.

Para o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano, o recuo da curva brasileira nesta terça ocorria porque investidores seguiam queimando um pouco do excesso de prêmios incorporados no fim de 2024. “Não há nada de novo”, pontuou.