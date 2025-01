Wall Street fecha em baixa com aumento de temor sobre inflação

Por Johann M Cherian e Sukriti Gupta e Carolina Mandl

(Reuters) - As ações fecharam em queda nesta terça-feira nos Estados Unidos, depois que um conjunto de dados econômicos positivos levantou preocupações de que uma recuperação da inflação pode desacelerar o ritmo de corte de juros pelo Federal Reserve.

As ações devolveram os ganhos iniciais depois que um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que as vagas de emprego aumentaram inesperadamente em novembro, enquanto outros dados mostraram que a atividade do setor de serviços acelerou em dezembro, com uma medida que acompanha os preços de insumos subindo ao maior nível em quase dois anos.