Brasil fecha 2024 com saída líquida de US$18,014 bi, pior resultado em quatro anos

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil fechou 2024 com uma saída líquida total de 18,014 bilhões de dólares do país, conforme dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central, no pior resultado para o fluxo cambial desde 2020, quando a pandemia de Covid-19 levou a um resultado negativo de 27,923 bilhões de dólares.

O resultado do ano passado foi consequência da saída de 87,214 bilhões de dólares pela via financeira, que superou de longe a entrada de 69,200 bilhões de dólares no país pela via comercial.