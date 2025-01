Gastos com Covid podem ter contribuído "um pouco" para inflação, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos EUA, que deixa o cargo no final deste mês, disse que continua convencida de que os gastos eram necessários para evitar as cicatrizes observadas após as recessões anteriores, quando o fechamento de empresas e as demissões em massa resultam em pessoas desempregadas por longos períodos e acabam se tornando alienadas da força de trabalho.

Yellen disse que não houve muito progresso na redução dos preços nos últimos meses, mas ela continuava convencida de que os EUA estavam em uma "trajetória descendente".

De modo geral, disse ela, a economia dos EUA está indo muito bem, com gastos sólidos dos consumidores e investimentos, apesar dos juros mais altos.

Mas ela disse que era imperativo colocar a política fiscal em um curso sustentável e acrescentou que as medidas para inviabilizar a modernização do Internal Revenue Service (IRS), equivalente da Receita Federal brasileira poderiam resultar em um impacto de 800 bilhões de dólares no déficit.

(Por Andrea Shalal e David Lawder)