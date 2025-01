Ibovespa recua mais de 1% por preocupações com cenário fiscal e EUA

"Tem ainda bastante incerteza com o lado fiscal no Brasil, com o lado da dívida, como que o governo vai tocar essa pauta nesses dois anos", disse Enrico Cozzolino, sócio e head de análise da Levante Investimentos. "Esse início de ano está um pouco nisso. O mercado ainda não está tão confiante na bolsa."

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN recuou 1,62%, fornecendo peso relevante sobre a queda do índice, assim como BRADESCO PN, que perdeu 1,55%, enquanto BANCO DO BRASIL ON caiu 0,37% e SANTANDER BRASIL ON declinou 1,31%.

- VALE ON perdeu 0,96%, sétimo pregão consecutivo de declínio, em meio a nova sessão de queda dos contratos futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,73%, a 747,5 iuanes (101,96 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN teve queda de 0,81%, em linha com o declínio nos preços do petróleo no exterior, que reverteram curso ao longo do dia. O barril de Brent encerrou com queda de 1,16%, a 76,16 dólares. No setor, PRIO perdeu 0,55%, mesmo após reportar alta mensal na produção em dezembro, e BRAVA ENERGIA ON teve acréscimo de 0,17%.

- LOCALIZA ON caiu 3,94%, após desvalorização de mais de 40% no ano passado. Analistas do BTG Pactual alertaram esta semana que o recente aumento nos juros representa um grande obstáculo para a empresa este ano. "Também há um sentimento de dúvida sobre a dinâmica do mercado automotivo no exercício de 2025, já que os volumes devem recuar em um cenário de taxas de juros mais altas, afetando a dinâmica de preços de carros novos", afirmaram, acrescentando que a depreciação permanece como uma preocupação.