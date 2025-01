SAIBA MAIS-Medidas de estímulo econômico da China desde setembro

27 de setembro - O banco central reduz a taxa de compulsório em 50 pontos-base e também reduz a taxa de referência dos acordos de recompra reversa de sete dias em 20 pontos-base.

26 de setembro - Os líderes chineses prometem implementar "gastos fiscais necessários" para estimular o crescimento, de acordo com uma reunião do Politburo sobre a situação econômica.

24 de setembro - O banco central divulga as medidas de estímulo monetário mais agressivas desde a Covid-19, anunciando amplos cortes nas taxas de juros, inclusive nas hipotecas existentes, reduzindo a taxa mínima de entrada para 15% para todos os tipos de compradores e novos financiamentos para compras de ações.

O Banco do Povo da China também introduziu duas novas ferramentas para apoiar os mercados de capitais. A primeira - um programa de swap com um tamanho inicial de 500 bilhões de iuanes - permite que fundos, seguradoras e corretores tenham acesso mais fácil a financiamento para comprar ações. A segunda fornece até 300 bilhões de iuanes em empréstimos baratos do banco central a bancos comerciais para ajudá-los a financiar a compra e recompra de ações de outras entidades.

