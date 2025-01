Wall Street fecha estável enquanto investidores avaliam trajetória de inflação

Por Johann M Cherian e Sukriti Gupta e Carolina Mandl

(Reuters) - As ações encerraram esta quarta-feira perto da estabilidade nos Estados Unidos, em uma sessão em que os papeis tiveram dificuldades para encontrar uma direção clara, conforme investidores digeriam o impacto de dois conjuntos conflitantes de dados de empregos e uma notícia de que o presidente eleito Donald Trump estaria considerando declarar emergência econômica nacional sobre a inflação.

A ata da reunião de 17 e 18 de dezembro do Federal Reserve mostrou nesta quarta-feira que as autoridades viam um risco crescente de que as pressões sobre os preços pudessem permanecer rígidas, uma vez que dirigentes do Fed começaram a se preocupar com o impacto das políticas esperadas do novo governo Trump.