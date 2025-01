Ações europeias sobem com alta de setores de mineração e saúde em meio a temores com mercado de títulos

O setor deu um salto de 1,5% e atingiu um pico de três semanas mais cedo na sessão. Ele também registrou seu melhor dia em um mês. As empresas de mineração listadas em Londres, como a Antofagasta, a Anglo American e a Rio Tinto alimentaram essa alta, com suas ações subindo entre 1,5% e 3,3%.

Além do impulso do setor, os preços do cobre avançaram 0,5%, aumentando ainda mais os ganhos. [MET/L]

As ações do setor de saúde foram o maior impulso para o índice de referência, em alta de 1%.

As preocupações com o aumento da inflação e as poucas chances de mais cortes nos juros pairaram sobre o mercado. Investidores também estavam preocupados com a forma como o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, poderá conduzir a política externa e econômica, especialmente com as conversas sobre uma possível emergência econômica nacional para justificar tarifas universais. Essas perspectivas fizeram com que os rendimentos dos títulos subissem muito em todo o mundo. [MKTS/GLOB]

Com a posse de Trump em 20 de janeiro no horizonte, investidores estão aguardando clareza sobre sua retórica protecionista e possível impacto na Europa.

As vendas no varejo da zona do euro cresceram menos do que o esperado em novembro, confirmando que o consumo continua em baixa e somando-se a uma série de dados sombrios.