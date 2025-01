Ausência de chuva afeta finalização de plantio de soja no RS; colheita de milho avança

SÃO PAULO (Reuters) - O plantio de soja atingiu 98% da área projetada para a safra 2024/25 do Rio Grande do Sul, com a ausência de chuvas paralisando as atividades na Fronteira Oeste, Noroeste e Norte, apontou nesta quinta-feira a Emater, em boletim semanal.

"A redução da umidade já causa estresse hídrico em parte significativa das áreas no Estado, reduzindo o potencial produtivo da cultura", afirmou o órgão de assistência técnica do governo do Rio Grande do Sul.

Neste semana, especialistas afirmaram à Reuters que a situação é de atenção para a soja do Rio Grande do Sul, especialmente na faixa oeste e noroeste. Mas há uma expectativa de retorno de precipitações, o que poderia aliviar as preocupações.