Consumidores da zona do euro evitam gastos com estagnação da economia

FRANKFURT (Reuters) - As vendas no varejo da zona do euro cresceram menos do que o esperado em novembro, confirmando que o consumo continua fraco e somando-se a uma série recente de dados sombrios sobre a saúde da economia do bloco monetário.

As vendas no varejo nas 20 nações que compartilham o euro cresceram 0,1% em novembro em comparação com o mês anterior, ficando aquém da expectativa de 0,4% em uma pesquisa da Reuters depois da queda de 0,3% do mês anterior, mostraram dados do Eurostat nesta quinta-feira.

Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, as vendas no varejo cresceram 1,2%, com a taxa permanecendo em uma trajetória descendente pelo segundo mês consecutivo.