Curva de juros volta a fechar e consolida apostas em alta de 100 pontos-base da Selic

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,95%, ante 15,041% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,78%, ante 14,832%.

Desde o início do ano profissionais do mercado têm avaliado que as quedas nas taxas ocorrem em função da necessidade de se eliminar excessos, após a disparada no fim de 2024.

O fato de o noticiário fiscal estar relativamente esvaziado em função do recesso do Congresso no Brasil é outro fator que permite certo fechamento da curva a termo, valendo a máxima de mercado: “no news, good news” (nenhuma notícia, boa notícia).

“Mas não vejo na curva ganhos sustentáveis em matéria de devolução de prêmios até que o governo apresente medidas adicionais na área fiscal. Mercado fica neste ‘voo de galinha’, sem muita convicção”, avaliou Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

“Por mais que vejamos os juros sendo queimados na curva, e prêmios (sendo reduzidos) com menor convicção no dólar, o patamar ainda é muito alto”, acrescentou Spiess, em referência aos níveis das taxas dos DIs e do dólar ante o real.

Nesta quinta-feira, além do movimento de redução de excessos, a curva brasileira fechou na esteira da queda dos rendimentos dos Treasuries, cujo mercado funcionou em horário reduzido em função do funeral do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter. A bolsa norte-americana seguiu fechada durante todo o dia, o que reduziu a liquidez nos mercados globais.