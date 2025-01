Governo eleva teto de juros do empréstimo consignado do INSS para 1,80% ao mês

Segundo o representante do setor bancário na reunião, Ivo Mósca, a taxa em 1,80% causará prejuízos às instituições financeiras. Ele disse que o patamar ideal para cobrir todas as operações deveria ser de 2,14%, mas que o nível de 1,99% já tornaria mais viáveis as operações.

"A taxa de 1,99% é bem atrás disso, mas é a única taxa que permite que as instituições tenham apetite pelo menos para o público de aposentadoria e pensão, conseguindo recompor todo o seu público. Mas ainda assim trazendo algum impacto para os clientes com mais de 70 anos", disse.

O secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Wolney Queiroz, defendeu a decisão do conselho e disse que ela vai ao encontro do trabalho que o ministro da pasta Carlos Lupi tem desempenhado no cargo.

"A taxa de 1,80% me deixa muito confortável", disse. "Ela dá uma previsibilidade também para o mercado, para o sistema financeiro e para os aposentados."

A decisão entrará em vigor 5 dias úteis após a publicação da medida no Diário Oficial da União.

(Por Victor Borges)