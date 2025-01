Volatilidade de preços de energia faz negócios na BBCE triplicarem em 2024

Depois de dois anos praticamente estagnado, o trading de energia elétrica bateu recordes no ano passado, quando uma seca severa e o aumento da carga ampliaram a volatilidade de preços do insumo no mercado livre, impulsionando os negócios entre comercializadoras, geradoras e consumidores.

Além dos preços mais voláteis, as operações de comercialização de energia elétrica também foram beneficiadas pelo processo de ampliação e amadurecimento do mercado livre, que passa a demandar mais "velocidade, segurança e eficiência", apontou Eduardo Rossetti, diretor comercial, de produtos, comunicação e marketing da BBCE.

Do volume operado na BBCE em 2024, a maior parte dos negócios em tela envolveu contratos trimestrais (33%), seguidos dos mensais (30%) e anuais (27%).

(Por Letícia Fucuchima)