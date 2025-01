Ministro de Minas e Energia se reúne com Adnoc em busca de investimentos no Brasil

Por Marta Nogueira

(Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu com o diretor-executivo do grupo de Abu Dhabi Adnoc, Khaled Salmeen's, nesta sexta-feira, em busca de investimentos da companhia em gás e fertilizantes no Brasil, informou a pasta em comunicado à imprensa.

Durante o encontro que fez parte de agenda oficial do ministro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Silveira afirmou que a Adnoc se posiciona como um potencial investidor no país, como no leilão de gás que deverá ser realizado em 2025 pela estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA) que está em fase de estruturação.