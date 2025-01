Operadores apostam em apenas um corte nos juros pelo Fed em 2025 após dados de emprego

(Reuters) - Operadores apostavam nesta sexta-feira que o Federal Reserve esperará pelo menos até junho para reduzir novamente a taxa de juros e encerrará seu ciclo de afrouxamento monetário logo em seguida, depois que dados mostraram que os empregadores criaram muito mais postos de trabalho do que o esperado em dezembro.

Os empregadores norte-americanos criaram 256.000 vagas de emprego no mês passado, bem acima do ganho de 160.000 esperado por economistas em pesquisa da Reuters, segundo o relatório do Departamento do Trabalho. A taxa de desemprego caiu de 4,2%, em novembro, para 4,1% no último mês do ano.

Antes do relatório de emprego mensal, os operadores apostavam que o Fed cortaria os juros em maio e projetavam cerca de 50% de chance de um segundo corte na taxa antes do final do ano.